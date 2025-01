Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Sergio Conceiçao boccia ancora Tammy Abraham e il futuro sembra scritto…

L’allenatore dele adesso il riscatto dell’inglese nel prossimoè sempre più lontanoL’allenatore delConceicaouna voltae, in occasione della sfida di campionato contro il Parma, schiera dal primo minuto Alvaro Morata, nonostante il suo pessimo momento di forma. Ecco che allora, quello del tecnico portoghese sembra un chiaro segnale alla società, come a dire: “non serve a questo“.Proprio per questo motivo, la dirigenza del club di via Aldo Rossi sta cercando in tutti i modi di portare a termine la trattativa con il Feyenoord per Santiago Gimenez, anche se nel caso in cui dovesse arrivare la fumata bianca, il messicano prenderebbe inevitabilmente il posto di Alvaro Morata. Tornando all’inglese,sta faticando più del previsto in rossonero e i suoi numeri parlano chiaro: soli 6 goal in 25 presenze a fronte di 1121 minuti.