Allarme peste suina africana | Imposti ’paletti’ inefficaci così il virus si è diffuso

Il 31 gennaio chiuderà la stagione della caccia al cinghiale, come stabilito dal calendario venatorio di Regione Toscana che prevede un arco temporale di quattro mesi a partire dal 2 ottobre. Ma, a suon di ordinanze per il controllo e l’eradicazione della(Psa), in Alta Lunigiana i cacciatori hanno braccato ben poco. "Le ordinanze che dovevano impedire aldi propagarsi, a parere nostro hanno invece contribuito in modo decisivo all’espandersi della malattia e al popolamento incontrollato della specie cinghiale": sono furiosi i capisquadra di caccia del Distretto 9 di Mulazzo ricompreso nell’ambito territoriale di caccia Atc Ms13. I capicaccia ripercorrono le tappe di una questione che a livello locale tiene banco dal febbraio del 2024, quando furono registrati casi di Psa nel parmigiano al confine con il Comune di Zeri.