Cultweb.it - 20 fatti medici assurdi sul corpo umano che la gente condivide sul web (e che abbiamo verificato)

Leggi su Cultweb.it

Avete presente Reddit, la piattaforma dove gli utenti di tutto il mondo si sbizzarriscono are informazioni, più o meno veritiere su tutto? Ebbene, il sito americano Buzz ha preso una ventina di questisul, condivisi dalla community di Reddit e ha stilato un elenco. Noi lipresi e licontrollati uno per uno per capire quali fossero veri e quali no. Con nostra sorpresa sono quasi tutti veri.Il paradosso dell’ipotermia. Unipotermico non può essere dichiarato morto finché non viene riscaldato a temperatura ambiente. Un caso famoso è quello di Anna Bågenholm, che sopravvisse a una temperaturarea di soli 13,7°C. La notizia è vera, ma con alcune sfumature. È corretto che unmolto freddo possa rianimarsi, ma ci sono dei limiti.