Ilrestodelcarlino.it - Via libera del Comune . Aiuto da 150mila euro per tre chiese imolesi

Viadella giunta alla ripartizione di quasidestinati a tre(Piratello, Sasso Morelli e Santo Spirito) che avevano chiesto un contributo alper alcuni lavori. Tali fondi rappresentano la quota del 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria, spettanti appunto alle confessioni religiose, pagati dai cittadini al Municipio per costruzioni e ristrutturazioni edilizie tra luglio 2020 (quando entrò in vigore il nuovo regolamento in materia) e il 31 dicembre 2023. Le risorse sono state distribuite in maniera proporzionale al punteggio assegnato da una commissione tecnica. In questo senso, al santuario della Madonna del Piratello vanno oltre 70milaa fronte di un intervento costato però tre volte di più. Alla parrocchia della Natività di Maria Vergine a Sasso Morelli sono destinati invece poco più di 42mila, per finanziare almeno in parte lavori costati oltre 370mila