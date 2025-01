Bergamonews.it - Retegui si carica l’Atalanta sulle spalle: rimonta e vittoria a Como

Leggi su Bergamonews.it

. La sconfitta interna contro ilnella gara d’andata aveva dato il via ad una striscia di 15 risultati utili consecutivi che si è conclusa soltanto la scorsa settimana dal Napoli. A questo punto è lecito chiedersi che effetto possa sortire perunacontro lo stesso avversario: al Sinigaglia i nerazzurri ritrovano unache in campionato mancava da quattro turni, praticamente un mese fa.Napoli, Juve, Udinese, Lazio, andando a ritroso. L’incantesimo si spezza in riva al Lago, con unanel secondo tempo che matura con un cambio di modulo, ma soprattutto di atteggiamento. E grazie ai gol del solito, ineffabile: cinque gol in quattro gare dal rientro, senza mai mancare il timbro sul cartellino ad ogni presenza. Era mancato, eccome se era mancato.