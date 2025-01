Sport.quotidiano.net - Primavera 2, Pisa sconfitto in trasferta a Benevento per 2-1

, 25 gennaio 2025 - Non basta la reazione delper evitare la sconfitta contro il. Sul campo dell’Avellola, i nerazzurri sono stati superati per 2-1, al termine di una partita decisa nel secondo tempo dalla doppietta di Francescotti, nonostante l’assalto finale della squadra allenata da Innocenti. Il primo tempo si è chiuso senza reti, con i nerazzurri attenti a chiudere gli spazi contro unpropositivo ma poco incisivo. Giuliani, estremo difensore del, è stato chiamato in causa due volte: al 27’, bloccando una conclusione pericolosa di Francescotti, e al 44’, respingendo un tentativo di Balzano. Nella ripresa, però, la partita ha preso una piega diversa. Al 48’, Francescotti ha portato in vantaggio ilcon un tiro preciso, concretizzando una delle prime occasioni del secondo tempo.