Primacampania.it - Pomigliano, principio di incendio in un’abitazione: intervento tempestivo dei Carabinieri

Questa mattina idid’Arco sono intervenuti pressosituata al primo piano di uno stabile condominiale del centro storico. Poco prima si era verificato undiall’esterno dell’appartamento.Giunti sul posto, i militari hanno identificato l’inquilino dell’abitazione, che si era già allontanato per precauzione. Con l’ausilio di una scala, isono riusciti a entrare nell’appartamento e a domare le fiamme.L’sarebbe stato causato da una bombola di gas collocata sul balcone dell’abitazione, che era stata avvolta dalle fiamme. L’area è stata successivamente messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco di Nola. Fortunatamente, non sono stati riscontrati danni strutturali allo stabile, né feriti gravi.Personale sanitario del 118, allertato dai, ha prestato assistenza per l’inalazione di fumi.