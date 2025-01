Oasport.it - Perché Federico Pellegrino ha perso il podio in Engadina? Cos’è successo nella sprint e la decisione dei giudici

era riuscito a conquistare il terzo postoin tecnica libera in, prova valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo, ma al termine della gara il fuoriclasse valdostano è stato declassato e hail piazzamento sul. L’azzurro si era distinto alle spalle del norvegese Johannes Klaebo e dello svedese Edvin Anger, ma la giuria ha deciso di declassare il nostro portacolori in sesta posizione per un’ostruzione operata ai danni del francese Lucas Chanavat.Il transalpino è salito in terza piazza, alle spalle anche di Valerio Grond e Haavarr Taugboel. Il 34enne era al ritorno in gara dopo tre settimane di assenza dal massimo circuito internazionale itinerante dopo la splendida quarta posizione ottenuta nel Tour de Ski, in cui tra l’altro era stato secondo nello skiathlon in Val di Fiemme e la quartain Val di Fiemme.