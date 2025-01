Iodonna.it - Nell’Autunno Inverno 2024/2025 lo stile collegiale è tornato di moda. Lo dicono le passerelle e lo dicono i look street style

Tra casual e classic, laè il trend dell’Autunno. Ecco cinque outfit preppy di tendenza a cui ispirarsi.Micro bomber e gonna a quadriNuove proporzioni e riletture del preppy:il bomber diventa micro e si indossa sulla gonna a quadri come fa Kiernan Shipka in front row da Miu Miu a Ottobre. Leggi anche › Lopreppy fa scuola. La tendenza dell’Autunnoche mette tutte in uniforme Maglione e camicia oversize come minidressIl maglione oversize da tennis su camicia a righe si porta anche come minidress per unosporty e con un tocco sensuale.Camicia azzurra, cardigan e gonna bluCamicia azzurra, cardigan blu e gonna longuette blu navy a pieghe sono i capi indispensabili per incarnare con fedeltà locollege.