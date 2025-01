Lopinionista.it - “Monte Sole, la memoria pubblica di una strage nazista”: presentazione con Ascani

ROMA – Martedì 28 gennaio, alle ore 14.30, presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati viene presentato il volume “, ladi una” di Eloisa Betti. Sono previsti, nell’occasione, i saluti della vice presidente della Camera, Anna(foto).L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Eloisa Betti è ricercatrice in Storia contemporanea all’Università degli Studi di Padova e responsabile scientifica dell’Archivio del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto.L'articolo “, ladi una”:conL'Opinionista.