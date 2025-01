Spazionapoli.it - Meret: “Non molliamo mai. Parata? Vi svelo come ho fatto”, poi l’annuncio incredibile su Conte

Alexparla da vero leader a fine gara: che messaggio al gruppo azzurro dopo la vittoria contro la Juventus. Il Napoli batte la Juventus in rimonta 2-1. Dopo aver chiuso il primo tempo sotto nel punteggio, per mano della rete di Kolo Muani, gli azzurri di mister Antoniohanno dato vita ad una rimonta perentoria nella ripresa, prendendosi con forza le redini della gara con i gol di Anguissa e Lukaku. La squadra partenopea continua a volare, confermandosi la capolista indiscussa della Serie A. Con quella di oggi, valso il primo ko della stagione in Serie A per la Juventus, il Napoli ha messo a segno la sua settima vittoria consecutiva. Un successo che a fine gara ha commentato con grande soddisfazione Alex, affiancato dinanzi alle telecamere da Zambo Anguissa.esalta la vittoria: messaggio da leader del portiere azzurro Dopo la vittoria contro la Juventus, Alexha commentato la prestazione ai microfoni di Dazn: “La Juventus non aveva ancora perso, non è un caso.