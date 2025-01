Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tl Engadina 2025 in DIRETTA: iniziano i quarti maschili, attesa per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.49 Andiamo a vedere la lista di partenza della seconda batteria maschile.1 3 ANGER Edvin SWE2 9 HOLMBOE Aleksander Elde NOR3 11 OGDEN Ben USA4 19 TUZ Jiri CZE5 21 ALDER Roman SUI6 22 GRAZ Davide ITA13.48 Klaebo e Chanavat passano come da pronostico il turno, terzo il finnico Liekari che precede Hellweger, quarto.13.47 Klaebo esce allo scoperto e in un batter baleno si inserisce al comando, Hellweger prova a rimontare qualche posizione.13.46 Stranamente Klaebo non comanda il gruppo e lascia fare a Young e Chanavat, quinto Hellweger a metà gara.13.46 SI PARTE!13.45 Passiamo immediatamente alle batterie, ecco la lista di partenza.1 1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR2 4 CHANAVAT Lucas FRA3 27 HELLWEGER Michael ITA4 28 YOUNG Jack USA5 29 LIEKARI Emil FIN6 30 KAPARKALEJS Lauris LAT13.