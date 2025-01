Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Kitzbuehel 2025 in DIRETTA: Monney impeccabile, Odermatt battuto! Niente podio per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DI GARMISCH DALLE 10.15I PETTORALI DI PARTENZA12.01: Alexander ha 21 centesimi di vantaggio all’intermedio12.00. Paris si inserisce al settimo posto, non perde piùnel finale. Ritardo di 72 centesimi, bastavano 3 decimi in meno per ilma l’azzurro li ha persi tutti proprio prima dell’Hausbergkante. Ora Alexander11.59: Non riesce a pennellare nella parte centrale Paris che accumula un ritardo pesante11.58: All’intermedio Paris ha 8 centesimi di ritardo11.58: Non perfetto Paris in alto, 33 i centesimi di ritardo al secondo rilevamento11.57: Non ha fatto al meglio la traversa finale lo svizzero Murisier che accumula un ritardo di 66 centesimi ed è sesto. Ora Paris11.56: Benissimo lo svizzero anche prima dell’Hausbergkante! E’ in lotta per la vittoria11.