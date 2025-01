Lanazione.it - Lampo vs Monsummano. È derby della Valdinievole

Leggi su Lanazione.it

PISTOIAAllo stadio dei Giardinetti direcchio si gioca un nuovostorico. Sarà ospite la formazione del, impegnata nel tentativo di risalire posizioni di classifica. Anche ilMeridien, per effetto degli ultimi passi falsi commessi, è stato risucchiato nelle posizioni di bassa classifica e necessita assolutamente di una vittoria per dare respiro ed entusiasmo a tutto l’ambiente. Per quanto riguarda la formazione rientra il difensore Benassi, che ha scontato i quattro turni di squalifica. Sarà assente invece Jonathan Del Sorbo, a cui sono state inflitte dal giudice sportive tre giornate di stop. L’Intercomunaledeve fare risultato pieno. Il distacco dal quintultimo posto è già da "forbice", ed è necessario quindi vincere, se non si vuole essere estromessi dalla lotta per non retrocedere, che attualmente vede addirittura interessate ben 7 squadre.