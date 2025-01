Ilfogliettone.it - L’acqua frizzante: un possibile alleato nella lotta al sovrappeso

Nel mondo delle diete e del benessere, un nuovo protagonista si fa strada tra le bevande:. Recenti ricerche, condotte dal ricercatore giapponese Akira Takahashi presso l’Ospedale neurochirurgico di Tesseikai, suggeriscono che questa effervescente bevanda potrebbe rivelarsi un valido supporto per chi mira a perdere peso. Pubblicata sul British Medical Journal Nutrition Prevention & Health, lo studio rivela un collegamento intrigante tra il consumo di acqua gassata, la stimolazione del metabolismo e l’assorbimento del glucosio.Sorprendenti risultatiLo studio ha indagato gli effetti delparagonandoli a quelli dell’emodialisi, un procedimento cruciali in campo medico per la purificazione del sangue. Secondo Takahashi, l’assunzione di acqua gassata innesca un processo di alcalinizzazione simile a quello dell’emodialisi, migliorando di conseguenza l’efficienza metabolica e ottimizzando l’utilizzo del glucosio nel corpo.