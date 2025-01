Ilgiorno.it - Il Louvre va ristrutturato e la Lombardia ci prova: “Date a noi La Gioconda”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Le possibilità che questa candidatura ed eventuali altre siano prese in considerazione sono nell’ordine percentuale dello zero virgola. Ma Francesca Caruso, assessore regionale alla Cultura, ci. E lo fa con una nota ufficiale diramata ieri a metà giornata: “Siamo pronti – dice – ad ospitare Lain”. Perché il capolavoro di Leonardo Da Vinci dovrebbe o potrebbe muoversi da Parigi? A dare lo spunto all’assessore regionale è la lettera nella quale Laurence des Cars, direttrice del, elenca al ministro della Cultura francese, Rachida Dati, tutta una serie di criticità del museo più famoso del mondo che interessano anche la sala che ospita La. La lettera è stata pubblicata in esclusiva dal quotidiano Le Parisien il 22 gennaio. “Non entro in merito alle precise osservazioni del presidente sullo stato del museo – prosegue Caruso –, ma accolgo l’appello relativo alla ricerca di una collocazione diversa.