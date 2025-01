Lanazione.it - I testi conquistano il pubblico di Masterchef. Il falò dei fuochisti festeggia la squadra rossa

La cottura neiconquista il palcoscenico dei ghiottoni portando in tavola le specialità gastronomiche locali che si trasformano nel cibo dell’anima. Questa modalità di cucina è arrivata anche tivù giovedì sera grazie a, il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, dove la preparazione dei piatti diventa un pretesto narrativo per raccontare storie di concorrenti che diventano personaggi sotto le forche caudine di mistery box, pressure test e prove in esterna. Un romanzo tra pentole e padelle, impreziosito alla settima puntata dalla presenza del principe dei pasticceri italiani Iginio Massari, accompagnato dalla figlia pastry chef Debora, che durante l’esterna ha lasciato spazio all’originale cottura dei cibi e alla disfida deitra le fazioni di san Nicolò e San Geminiano, liturgia popolare arcaica, che a gennaio riscalda i cuori della città.