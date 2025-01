Lanazione.it - I blocchi fermi a quota 670mila. Invariate anche le scaglie

Leggi su Lanazione.it

Poco più ditonnellate diprodotti negli ultimi dodici mesi. Questo il dato aggiornato della produzione relativo al 2024 e che si assesta su numeri praticamente identici al dato dell’anno precedente, quando la produzione si era fermata a 656mila tonnellate. Il dato 2024, per la precisione, registra 671.071 tonnellate. Un breve report è emerso ieri nella commissione marmo presieduta da Nicola Marchetti in cui è intervenuto il dirigente del settore Giuseppe Bruschi. A saltare all’occhio è soprattutto la grande differenza, in termini numerici, rispetto alle tonnellate diprodotte negli anni Duemila. Nel 2001 ad esempio la quantità di produzione era quasi il doppio rispetto a quella attuale, con oltre 1 milione di tonnellate. Trend che è poi proseguitonegli anni successivi e che è iniziato a calare progressivamente, con alcuni alti e bassi, arrivando prima sotto la soglia del milione, poi delle 900mila tonnellate e da un paio di anni sotto le 700mila.