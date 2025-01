Juventusnews24.com - Hancko Juve, i bianconeri stringono: c’è un piano preciso per il centrale, l’affare andrà in porto così! I dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, i: c’è unper ilin! Ie le ultimissime sul mercato bianconeroL’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul calciomercatoper quanto riguarda la strategia in difesa. Istanno mettendo a segno colpi in prestito con diritto di riscatto perchè la volontà è quella di non impegnarsi troppo in vista di quello che sarà il grande colpo estivo.Laintende conservare le risorse per rimandare l’investimento per ildel Feyenoord alla prima decade di giugno nella mini-finestra di trattative introdotta per i club che parteciperanno al Mondiale per Club.Leggi suntusnews24.com