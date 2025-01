Lanazione.it - ’Guerra sulle armi’ in Ateneo . Scontro politico fra gli studenti

In Unipi è guerraarmi dopo la decisione dell’Università di Pisa di inserire nello statuto la totale esclusione da qualsiasi tipo di ricerca o progetto legato allo sviluppo delle armi. La scelta, spiegata dal rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi a La Nazione, ha infatti spaccato l’opinione della destra e della sinistra studentesca. Da una parte, la direttrice nazionale di Azione Universitaria e studentessa pisana Annalisa Maggi ha attaccato dicendo che "mascherate dietro l’idea di una ‘cultura di pace’, queste proposte rappresentano, un attacco diretto alla libertà accademica e una visione ideologica e miope che rischia di relegare l’all’irrilevanza scientifica". La questione, secondo Maggi, è che "L’innovazione nasce anche in contesti militari e ha ricadute positive per tutta la società e per l’università stessa".