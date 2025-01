Golf Farmers Insurance Open | English in testa continua la rimonta di Manassero

Leggi su Sportface.it

Harrissi è portato inal, torneo diche in corso sui due percorsi (North e South) di Torrey Pines, a San Diego, California. Dopo aver chiuso i primi due giorni con un score di 68-73, con un +1 abbastanza deludente nel primo round, ilista statunitense ha cambiato marcia nella terza giornata, firmando un eccellente 66 (-6) che gli ha permesso di scalare la classifica portandolo in vetta con un totale di -9.non vince sul PGA Tour da quasi quattro anni, quando nel 2021 mise la sua firma sul Travelers Championship; in questo lasso di tempo ha centrato nove piazzamenti in top ten, ma senza vittorie. Alle sue spalle in classifica ci sono il connazionale Andrew Novak, secondo con un punteggio di -7, e il giovane sudafricano Aldrich Potgieter, che con -6 occupa la terza posizione.