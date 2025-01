Freestyle Moguls Waterville | Kingsbury solito re delle gobbe Laffont si impone tra le donne

Leggi su Sportface.it

Tornano lee torna Mikael. Il Resinella tarda serata italiana in quel di, dove il fenomeno canadese della specialità dello sciha sbaragliato la concorrenza con una serie da 84,95 punti nella seconda finale,per la terza vittoria stagionale in Coppa del Mondo, la prima però da inizio dicembre, ricordando al contempo che il circuito si è fermato fin da prima di Natale ed è ripartito nella località del Maine.Persi tratta della vittoria numero 93 in Coppa del Mondo, a fronte di 133 podi in assoluto nella sua carriera. Nella classifica per la sfera di cristallo della specialità, il nordamericano con questo successo mantiene la leadership, anche se la concorrenza non manca e dovrà sudarsi un nuovo trionfo di fine stagione.