La Cia ha dichiarato di favorire la teoria secondo cui il-19 sarebbe sfuggito accidentalmente da uncinese, in particolare a. La posizione, pubblicata nelle ultime ore, non rappresenta una conclusione definitiva basata su nuove scoperte, ma deriva dalla revisione di informazioni già note, completata proprio mentre Donald Trump è tornato alla Casa Bianca.Il presidente Trump, anche durante il suo precedente mandato, aveva accusato la Cina di aver originato la pandemia, insinuando persino che potesse trattarsi di un atto deliberato contro gli Stati Uniti. Tuttavia, fino ad ora, l’intelligence americana si era orientata sulla teoria di uno sviluppo naturale del virus, associandolo ai mercati dio ad altri contesti aperti.Implicazioni politicheSebbene sul piano politico la differenza sembri minima – considerando che in entrambi i casi Pechino sarebbe ritenuta responsabile per la gestione carente dei suoi mercati o laboratori – un’accusa di deliberata produzione e diffusione del virus cambierebbe radicalmente le implicazioni.