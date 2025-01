Ilfattoquotidiano.it - Coppia si sposa dal veterinario con la cagnolina malata terminale testimone di nozze. Poco dopo muore: “Ora la nostra casa è vuota e silenziosa”

Una storia incredibile, fatta d’amore, nelle sue mille sfumature. L’amore tra due novelli sposi, pronti a dirsi ‘sì, lo voglio’ e quello incondizionato per la loro fedelea un passo dall’oltrepassare il “Ponte dell’Arcobaleno”. Siamo negli Stati Uniti e precisamente tra il Colorado e il New Mexico. Qui, come riportato da People, Randy e Alexandra Eckhart hanno programmato dirsi per poi dovere cambiare improvvisamente tutto. Ledei novelli sposi, che vivono nel Colorado, erano previste nel vicino Stato a novembre scorso. Tuttavia, come un disegno beffardo del destino, due eventi hanno costretto Randy e Alexandra a mutare i piani: una tempesta di neve improvvisa e la scoperta dolorosa di due gravi tumori nella loro, Bella Rose.Laha spiegato di aver fissato un appuntamento dalproprio pochi giorni prima della loro partenza per il New Mexico.