Chi sarà il giudice di sedia di Sinner-Zverev: c'è la chiamata elettronica

Damien Dumusois è stato designato qualedidella finale del torneo di singolare maschile degli Australian Open 2025 di tennis: il match tra l’azzurro Janniked il teutonico Alexandersi disputerà domenica 26 gennaio, a partire dalle 9.30 italiane.Non ci sono i giudici di linea, dato che la: quello previsto sulla Rod Laver Arenail settimo incrocio tra, con il tedesco in vantaggio per 4-2 nei precedenti, ma con il tennista italiano che ha vinto la sfida più recente, in semifinale a Cincinnati lo scorso anno.Nell’ultimo atto saranno in palio 700 punti per il ranking ATP: Jannikera già certo sin dall’inizio della manifestazione di restare numero 1 del mondo al termine del torneo. Grazie ai 1300 punti già assegnati, l’azzurro a Melbourne finora ne ha mantenuti infatti 2995 di margine sul tedesco Alexander