CES 2025 Nvidia GeForce RTX 5070 davvero più potente di una RTX 4090?

LaRTXè stata finalmente svelata al CES, e in poche settimanee tutti l’hanno già proclamata la “regina delle GPU”. Pur essendo la più “modesta” della nuova serie 50, questa scheda grafica ha fatto talmente tanto parlare di sé, con il CEO di, Jen-Hsun Huang, che ha promesso “prestazioni da RTXa soli 549 dollari“, che sembra tutto quasi troppo bello per essere vero.La realtà dei fatti è che l’RTX, almeno in determinate condizioni, non solo regge il confronto con l’RTX, ma la supera. Durante i test su Marvel Rivals, il giornalista Ben Hardwidge di PCGamesN ha rilevato che la nuova scheda superava l’ex top di gamma, spingendosi fino a 240 fps rispetto ai 180 fps medi dell’RTX. Un risultato obiettivamente incredibile, che è stato reso possibile grazie all’introduzione dei nuovi Tensor Core e del tanto chiacchierato DLSS 4 con Multi Frame Generation.