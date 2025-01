Caso Alessia Pifferi nuove accuse | Così puoi simulare disturbi

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – L’accusa, messa nero su bianco dal pm Francesco De Tommasi, è quella di aver messo in atto un “piano precostituito” per aiutare la 39enne, che era a processo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana nel luglio 2022, a far credere al perito nominato dalla Corte d’Assise che era “affetta da un ritardo mentale grave” e almeno “parzialmente incapace di intendere e volere”. Non solo, quindi, una presunta attività di “manipolazione”, anche attraverso un test falsificato, a cui avrebbero preso parte alcune psicologhe nel carcere di San Vittore, ma ancheche riguardano il presunto tentativo della difesa di pilotare l’accertamento super partes. Nell’avviso di conclusione di questa tranche di indagini salgono da 5 a 7 gli indagati iscritti, a vario titolo, per ipotesi di falso e per favoreggiamento.