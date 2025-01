Ilrestodelcarlino.it - Carradori, missione per il futuro: "Sanità universale e più infermieri"

Direttore, questa è la sua seconda esperienza alla guida dell’Ausl Romagna. Che cosa significa per lei questa nomina? "È una conferma della fiducia che la Regione ripone nel mio operato, ma soprattutto una responsabilità importante nei confronti dei cittadini e del sistema sanitario. Ho sempre creduto nella, un principio che considero un pilastro della nostra Costituzione". Nel suo mandato, quali saranno le priorità per il sistema sanitario romagnolo? "Un elemento fondamentale sarà affrontare il problema del personale. In Italia soffriamo un deficit significativo, soprattutto per quanto riguarda gli, con un 22% in meno rispetto agli standard europei. È un gap che va colmato attraverso assunzioni, ma anche valorizzando le competenze del personale già in servizio".