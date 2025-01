.com - Caravaggio 2025, a Palazzo Barberini l’eccezionale mostra sul Merisi con prestiti da tutto il mondo

Da marzo alacon un numero eccezionale di dipinti autografi,straordinari dai più prestigiosi musei del, due capolavori riscoperti e nuove scoperte, in unache racconta la forza innovatrice del: info e bigliettiDal 7 marzo al 6 luglio, in concomitanza con le celebrazioni del Giubileo, le Gallerie Nazionali di Arte Antica, in collaborazione con Galleria Borghese, con il supporto della Direzione Generale Musei, Ministero della Cultura e col sostegno del Main Partner Intesa Sanpaolo, presentano, a cura di Francesca Cappelletti, Maria Cristina Terzaghi e Thomas Clement Salomon.Un progetto tra i più importanti e ambiziosi dedicati a Michelangelodetto(1571-1610), con un eccezionale numero di dipinti autografi e un percorso tra opere difficilmente visibili e nuove scoperte in uno dei luoghi simbolo della connessione tra l’artista e i suoi mecenati.