.com - Basket B nazionale / Fabriano e Jesi in trasferta in Puglia

Leggi su .com

Il quintetto di Niccolai a San Severo quello di Ghizzinardi a Ruvo di. Inizia una otto giorni impegnativa con scontri interessanti alcuni dei quali, sulla carta, proibitivi. Ala conta degli infortunati: mezza squadra outVALLESINA, 25 gennaio 2025 –in quel disia perche. Test impegnativi in un campionato che sta entrando nel vivo e che prevede un altro tour de force dove nei prossimi otto giorni ci saranno tre gare in calendario.QUIL’obiettivo nella gara in campo esterno a San Severo, squadra allenata dall’ex Massimo Bernardi, che ha vinto sei delle ultime nove partite, è quello di recuperare Centanni e, soprattutto, riuscire a produrre lontano daquello che in larga parte è stato fatto in casa come il successo di domenica scorsa contro una delle big del campionato Ruvo di