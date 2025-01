Ilveggente.it - Australian Open, ombre su Sinner: è successo di nuovo

Niente da fare pere Alcaraz: il verdetto è durissimo.Carlos Alcaraz è stato messo alla porta da quello stesso Novak Djokovic che, 72 ore più tardi, ha sventolato bandiera bianca nel bel mezzo della semifinale degli. Jannik, invece, è andato dritto per la sua strada, pronto, prontissimo, a difendere il titolo vinto lo scorso anno e a conquistare il suo terzo titolo Slam.su: èdi(AnsaFoto) – Ilveggente.itCi sono diversi competitor che sono sbocciati o che stanno fiorendo, sì, ma non dovrebbe esserci alcun dubbio sul fatto che l’iberico e l’altoatesino siano i tennisti più forti in questo momento storico. Almeno in teoria. Già, perché poi c’è chi, in realtà, osa addirittura mettere in dubbio il loro talento e i principi sui quali hanno costruito le loro straordinarie carriera.