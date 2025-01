Ilgiorno.it - Aurora Ramazzotti, l’annuncio a sorpresa ai suoi follower: “Sono gasatissima, non vedevo l’ora di dirvelo”

Milano, 25 gennaio 2025 – Grandi novità per. La 28enne ha annunciato un importante progetto lavorativo che la vedrà protagonista nella settimana del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1 dall'11 al 15 febbraio. L'influencer, infatti, condurrà un podcast tutto dedicato alla kermesse musicale più attesa dell'anno e ha voluto condividere la sua soddisfazione con isu Instagram. Qualcuno, però, alla notizia di un annuncio, ha subito pensato che la giovane fosse incinta. Immediata la smentita, anche in modo piuttosto ironico.Dopo gli auguri a mamma Michelle Hunziker che ieri ha compiuto 48 anni,ha annunciato un’importante novità lavorativa che la coinvolge in prima persona. Con l'asciugamano in testa per tamponare i capelli appena lavati, l'influencer ha scritto: “Comunque ho una news che nonl'ora di dirvi! Condurrò il podcast di Cosmopolitan a Sanremo,troppo gasata!”.