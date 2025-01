Biccy.it - “Antonella Elia sospesa dalla Rai”, ecco perché: le parole di TvBlog

Leggi su Biccy.it

sarebbe stataRai dopo un fatto accaduto durante una registrazione di Citofonare Rai2. Lo ha scrittoin un articolo pubblicato oggi dal titolo: “fuori da Citofonare Rai 2, “Rai”: cosa è successo (Retroscena)“.All’interno dell’articolo si legge: “A Citofonare Rai 2, nella puntata di domenica scorsa,si trovava a Cortina dove ha realizzato un servizio per il programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego. . Ma al ritornoregistrazione, verso Roma, secondo nostre fonti ci sarebbero state delle tensioni sfociate (per quello che sappiamo, da motivi futili) con una persona che lavora nella produzione del programma. Un episodio che per via della sua dinamica sarebbe diventato un vero problema, tanto da portare l’azienda a prendere la drastica decisione“.