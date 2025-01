Pronosticipremium.com - Aggressività e intensità, una nuova Udinese con Runjaic: quali armi per la Roma?

Due passi avanti e uno indietro, questa l’etichetta che lasi sta portando avanti da ormai due mesi abbondanti, il lasso di tempo che Claudio Ranieri ha avuto finora a disposizione per cercare di mettere cerotti sparsi ai mille problemi che la squadra presentava al suo arrivo. Molte cose sono migliorate, ma le fragilità del gruppo riemergono ogni tanto in maniera fragorosa, come nella brutta sconfitta in trasferta con l’AZ Alkmaar, l’ennesimo ko esterno dei giallorossi. Subito però un nuovo viaggio lontano dalla capitale per fare visita all’di, autrice di un buon cammino fin qui in Serie A.Friulani esattamente a metà classifica, al 10° con 26 punti, con ben 7 lunghezze di vantaggio sul Verona terz’ultimo e appena una di ritardo rispetto alla9ª, perfettamente in linea con l’obiettivo minimo della salvezza.