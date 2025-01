Iltempo.it - Via alle pratiche per togliere l'immunità a Ilaria Salis: adesso rischia davvero

Leggi su Iltempo.it

È partito l'iter per, o mantenere, l'. La questione è stata affrontata ieri per la prima volta nella commissione giuridica Juri del parlamento europeo. La riunone era a porte chiuse. L'audizione dell'eurodeputata, in cui l'ex detenuta di Budapest potrà esporre le sue ragioni, si terrà probabilmente a metà febbraio, il 13, il 17 o il 18. La procedura è stata aperta per la valutare la richiesta di revoca avanzata dall'Ungheria che vorrebbe poter continuare il processo a suo carico. Procedimento che si è interrotto grazie all'elezione al parlamento europeo, una trovata della coppia Fratoianni-Bonelli, i leader di Avs che l'hanno fatta approdare al gruppo The Left di Bruxelles. Il relatore a cui è affidato il compito di redarre il documento che verrà sottoposto all'Aula dell'europarlamento è Adrian Vázquez Lázara del Ppe.