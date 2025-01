Ilgiorno.it - Un patto civico renderà più vivo. San Giuseppe

Leggi su Ilgiorno.it

Sarà un quartiere più attivo. È l’intento deldi cittadinanza approvato dal Comune con la Consulta di San Carlo-San, che vuole portare dalla valorizzazione del Centrodi via Silva, finora poco conosciuto dai residenti di zona. Si chiama “Luci sul quartiere: sport, cinema, musica e arte nelle strade di San Carlo e San“ l’ambizioso progetto finanziato per tre anni con 40mila euro e che vede come associazione capofila l’Asd Baita, dal 1974 faro sportivo del rione. "L’obiettivo è far vivere di più e con più partecipazione pubblica due luoghi di riferimento per la zona - commenta Sergio Visconti, segretario dell’Asd Baita e consigliere comunale di Monza attiva e solidale -, il Centrodi via Silva a San, e a San Carlo il parco di via Pacinotti. Sono entrambi luoghi di grande potenzialità finora poca sfruttati".