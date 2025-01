Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 24-01-2025 ore 13:10

dailynews radiogiornale e Ben ritrovati in ascolto e buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio Montepaschi Annuncia il lancio di un offerta pubblica di scambio totalitarie su Mediobanca l’offerta valuta piazzetta cuccia 13,3 miliardi di euro e offre un premio del 5% sul prezzo di chiusura di di ieri MPS offre 23 azioni per ogni 10 azioni Mediobanca ha portate in adesione e prevede di completare l’esecuzione dell’offerta pubblica di scambio entro il terzo trimestre dell’amministratore del travaglio operazione secondo quanto si apprende in ambienti finanziari considera l’offerta ostile Risiko sotto la lente in borsa dopo l’offerta di MPS su Mediobanca che sale del 5 3% e supera i €16 oltre i 15 e i 15,992 offerte di MPS caso volta c’è del 7% a te i €49 il Cremlino nuovamente dichiarato che per dirti Russo Vladimir Putin e Pro i colloqui col presidente americano Donald Trump è che molti attendendo segnali in tal senso da Washington lo riporta la tassa citando Il portavoce di Putin Dimitri che cosa il conflitto in Ucraina non dipende dai prezzi del petrolio ha detto che prendo le parole di Donald Trump secondo il quale ti prezzi del greggio fossero più bassi la guerra Russia Ucraina finirebbe immediatamente gli Stati Uniti hanno arrestato 538 migranti le galline hanno espulso tinaia nel corso di un’operazione di massa effettuata pochi giorni dopo l’inizio della Presidenza di Donald Trump aveva annunciato la portavoce della Casa Bianca ha Caroline David l’amministrazione Trump ha arrestato 538 immigrati criminali regali ha detto in un messaggio pubblicato su X giungendo che centinaia sono stati deportati su aerei militari i media palestinese cosa ferma affiliato da Malta annunciato che l’organizzazione terroristica confermato oggi che consegnare i nomi dei quattro ostaggi che saranno rilasciati domani come parte dell’accordo di cessate il fuoco con il rene aggiungendo Chiama ha confermato che quattro rapiti stra rilascio Domani chiedo perdono le persone coinvolte alle comunità parrocchiali e fedeli l’ho detto il vescovo di Bolzano e Bressanone Ivo muser in merito al rapporto sugli abusi nella chiesa altoatesina ha presentato lunedì scorso Serve un cambio culturale aggiunto muser ha detto di assumerti personalmente la responsabilità per le missioni durante il periodo di più scopato tra cui il sufficiente controllo dei sacerdoti sospetti personalmente dice la risultanza nell’adottare Chiara misure preventive nei confronti dei sacerdoti accusati ha detto volpiamo ancora pagina e chiudiamo con porta spinner in campo al Medium per la seconda semifinale del singolare maschile contro ben Sheldon e nel corso del torneo di eliminato gli italiani Musetti e Sonego il Vincenzo in finale tedesco zero perché nella prima semifinale ha beneficiato di ritiro di Djokovic dopo il primo set ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di acconto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa