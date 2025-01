Transporter 3 | tutte le curiosità sul film con Jason Statham

Leggi su Cinefilos.it

3:lesulconL’attoreè unanimemente considerato una delle grandi icone del cinema d’azione. Negli anni si è infatti affermato grazie a titoli come Crank, Parker, Safe, Blitz, Death Race e il recente Hobbs & Shaw. A dare origine alla sua fama è però stato in particolare ildel 2002 The, dove dà vita ad esperto nel trasporto di pacchi supersegreti, dai contenuti talvolta compromettenti. Dato il buon successo dei primi due, nel 2008 è arrivato al cinema il terzo capitolo,3, diretto stavolta dal regista francese Olivier Megaton, con alla sceneggiatura Robert Mark Kamen e il celebre Luc Besson, autore dicome Lucy o Anna.Come nei primi due, anche all’interno di questo terzo capitolo si ritrovanole caratteristiche per cuie la saga sono poi diventati celebri.