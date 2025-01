Juventusnews24.com - Todibo Juve a fuoco lento: il giocatore ha espresso questo desiderio! Le ultimissime sull’affare

Juventusnews24: Todibo Juve a fuoco lento: il giocatore ha espresso questo desiderio! Le ultime tra i bianconeri e il West Ham per il francese

Nelle ultime ore è spuntato tra gli altri anche il nome di Jean-Clair Todibo per il calciomercato Juve. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com il profilo sarebbe da tenere in fortissima considerazione.

Soprattutto per quella che è la volontà dello stesso difensore francese, che al West Ham non si è mai ambientato oltre al fatto che ha giocato pochissimo e gradirebbe la destinazione Juventus. La trattativa è in corso.