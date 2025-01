Quotidiano.net - Tank israeliano uccide due palestinesi. A Gaza la tregua è appesa a un filo

Leggi su Quotidiano.net

Due tregue faticosamente costruite in mesi di lavorio diplomatico giungono ora ad un punto critico: asi registrano i primi incidenti fra l’esercitoe milizianimentre oggi, malgrado ciò, Hamas dovrebbe pubblicare i nomi di quattro israeliane in procinto di essere liberate. In Libano scade domenica il periodo fissato per il completamento del ritirodalle aree a ridosso del confine. Ma l’esercito ha chiesto al governo altri 30 giorni per completare la rimozione di tutti i mezzi da combattimento (russi ed iraniani) ammassati dagli Hezbollah nei villaggi libanesi di frontiera. Ieri Netanyahu ha convocato d’urgenza il gabinetto di difesa per esaminare questi sviluppi (mentre a Jenin, in Cisgiordania, prosegue peraltro una vasta operazione militare di anti-terrorismo).