Sergio Bonelli Editore presenta la nuova edizione di DYLAN DOG MATER DOLOROSA

Arriverà il 7 febbraio in libreria e fumetteria ladi un grande classico firmato da Roberto Recchioni e Gigi Cavenago. QuandoDog avverte di nuovo i sintomi del male oscuro che lo ha quasi ucciso alcuni anni prima, capisce cheMorbi, la madre della malattia, è tornata e che sarà costretto a calarsi in un mare di dolore, alla ricerca di sé stesso e alla scoperta dei segreti del suo passato e del suo presente. Xabaras, Morgana, il Galeone, l’ex-Ispettore Bloch, Groucho, Moonlight, i morti viventi,Morbi. Non mancherà proprio nessuno in questa festa di morte.Il volume è arricchito da una postfazione di Roberto Recchioni con le illustrazioni di Gigi Cavenago. La copertina è disegnata da Gigi Cavenago. Una versione del volume con Variant Cover sarà disponibile esclusivamente nei negozi Star Shop, alStore e sullo Shop online di