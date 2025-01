Anteprima24.it - Salerno, arrivano finalmente le colonnine elettriche

Tempo di lettura: < 1 minutoLunedì 27 gennaio alle ore 9, il sindaco di, Vincenzo Napoli e l’assessore alla Mobilità, Rocco Galdi si recheranno nel parcheggio di via Carella per un sopralluogo nell’ambito dell’avvio dei lavori del primo lotto delle postazioni di ricarica. I lotti, complessivamente, saranno cinque e costituiranno venti postazioni dislocate su tutto il territorio cittadino. Queste prime quattro postazioni saranno realizzate in via Ligea – ex Mercato ittico, viale Gramsci, via Carella e uscita tangenziale di Pastena. Nell’ottica di una politica volta alla riduzione delle emissioni inquinanti e clima-alteranti nei trasporti, l’Amministrazione comunale ha deciso di investire nella mobilità sostenibile incentivando, appunto, la diffusione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici in città, tale da favorire la transizione verso sistemi di trasporto a zero emissioni.