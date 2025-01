Lanazione.it - Rinnovabili e aree idonee. La legge regionale fa discutere: "Riflessione sui siti Unesco"

Prosegue l’iter dellasulle "" per la produzione di energia da fonti. E va avanti, in parallelo, la preparazione del bando per sostenere le comunità energetiche, uno dei soggetti che potranno produrre energia per se stessi e per gli altri. La norma risponde al decreto ministeriale del giugno 2024, legato a sua volta alle direttive europee che impongono alla Toscana di arrivare, entro il 2030, a una potenza installata di 4,25 GW in più di energia green rispetto al 2020. A illustrarla, nei giorni scorsi, è stata l’assessoraalla transizione ecologica Monia Monni, nella riunione congiunta delle Commissioni Sviluppo economico e rurale e Territorio e ambiente. "Lo scopo - ha detto - è raggiungere gli obbiettivi di conversione energetica, tenendoli in equilibrio con la conservazione del paesaggio e con l’agricoltura".