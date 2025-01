Ricerca, ecco come scoprire dal respiro sostanze "spia" del cancro al colon

Leggi su Ildenaro.it

nel’ delal-retto, per anticipare la diagnosi del tumore che in 1 anno colpisce oltre 50mila italiani, terza neoplasia negli uomini e seconda nelle donne. E’ l’obiettivo del progetto Endoscope, sviluppato da Predict SpA in partnership con le università di Bari e del Salento, grazie a un bando indetto dall’Università Sapienza di Roma. L’iniziativa è finanziata dal ministero dell’Università e dellanell’ambito del Piano nazionale complementare Salute per la realizzazione di attività diindustriale, sviluppo sperimentale e innovazione dei processi e dell’organizzazione. Predict, Pmi innovativa specializzata nella diagnostica in vivo attraverso distribuzione di apparecchiature ecografiche e radiologiche e lo sviluppo di nuove tecnologie di breath analysis e digital healthcare, annuncia l’aggiudicazione del bando a cascata ‘D3-4health’ della Sapienza, con il cluster Università di Bari, capofila, e Università del Salento per il potenziamento dellasulle tecnologie digitali in ambito sanitario.