Ilrestodelcarlino.it - Recuperati in fiera a Parma due acquerelli rubati nel 2018: un mercante accusato di ricettazione

Roma, 24 gennaio 2024 - Ritrovati indue dipintia Forlì nel. Si tratta di due opere realizzate ad acquerello da Vittorio Giunti, artista e ceramista attivo nella prima metà del Novecento. Ild’arte che l’aveva esposto nel suo stand è un commerciante di Teramo, indagato per. Scoperta dei dipintiI due- che raffigurano scene di battaglie di cavalieri - sono stati scoperti dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell’Aquila durante il 'in', l’esposizione che ogni anno richiama aespositori da tutta Italia per la compravendita di oggetti vintage e di possibile interesse culturale. Indagini approfondite Durante la, i militari hanno fotografato oggetti e beni presenti nello stand di un espositore proveniente dalla provincia di Teramo e, tra questi, anche i due dipinti