Benvenuti nel magico caos del 24 gennaio 2025! Le stelle oggi sono piene di contraddizioni, un po’ come il tuo armadio: tutto sembra utile, ma niente si abbina davvero. Prepara il tuo miglior sorriso sarcastico e affronta la giornata con stile. o almeno con caffeina.Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi sei un vulcano di idee, peccato che molte siano pronte a esplodere nel momento sbagliato. Prima di lanciarti in un’impresa eroica (o stupida), chiediti: è davvero necessario o stai solo cercando guai per sport? Toro(20 aprile – 20 maggio)Toro, oggi sembri una roccia: immobile e inamovibile. Ma ricordati che a volte spostarsi di un centimetro può cambiare la prospettiva. Non aspettarti che il mondo si adatti a te: muovi quel sedere testardo e fai la tua parte. Gemelli (21 maggio – 20 giugno)Sempre multitasking, oggi sei così dispersivo che potresti dimenticare persino il tuo nome.