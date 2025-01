Marcelino conferma il ritiro di Parejo

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-24 16:41:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca:Lui Villarreal Non potrà contare sul suo timone al centro del campo, Dani, cometo venerdì Marcellino. L’allenatore spera di mantenere la sicurezza difensiva mostrata nelle ultime due partite per avere delle opzioni questo fine settimana durante la sua visita al Metropolitano e poter lottare per il quarto posto in campionato.viene dimesso e Conde viene dimesso: “Dani sarà fuori perché ha un problema al dito del piede e salterà questa partita. E per quanto riguarda l’obiettivo lo decideremo domani. “Diego è già pronto per giocare e domani valuteremo tutto per vedere quale decisione prenderemo”.Clima di euforia dopo la sconfitta di Maiorca: “La cosa non mi preoccupa, perché l’allenatore deve sempre mantenere una linea di spirito, e questa è improntata alla fiducia nella squadra.