Oasport.it - LIVE Djokovic-Zverev 5-4, Australian Open 2025 in DIRETTA: un’ora di gioco, 1° set ancora senza padrone!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Approccio slice sul nastro di.5-5 Prima vincente. Rarità! Primo del match.40-0 Neanche a rete la palla corta diad uscire dallo scambio.30-0 Servizio esterno vincente.15-0 Ottima seconda del tedesco.5-4 ACE (4°), così: per gradire!A-40 Cos’ha tirato! Comincia a colpire sempre più forte il serbo. Lungoriga clamoroso vincente di dritto a 153km/h.40-40 Errore di dritto in palleggio del serbo, si prosegue.A-40 SCHERZATO! Lo attira in avanti con lo slice, poi lo passa comodamente già sapendo da che parte avrebbe attaccato. A lezione dal serbo.40-40 Favoloso in comando con margine con il dritto. Recupero lungo di. Non ha coraggio il tedesco, qui quantomeno non ha sbagliato, però tanto il serbo non sbaglierà mai per primo.