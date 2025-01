Oasport.it - LIVE Djokovic-Zverev 1-0, Australian Open 2025 in DIRETTA: iniziata la prima semifinale maschile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAseconda40-A Lungo di un capello il dritto inside in del serbo.40-40 Ed ecco il primo gratuito di dritto del match di.30-40 Errore di dritto del serbo epalla break del match.30-30 Ace (1°).15-30 Servizio vincente.0-30 Fulminante risposta di rovescio del tedesco.0-15 Sbaglia il serbo di dritto nello scambio.1-1 Seconda vincente.40-15 Comanda di dritto e colpisce vincente.30-15 Ace (1°).15-15 Errore del tedesco di dritto.15-0 Appena largo il rovescio lungoriga vincente di.1-0 Sono passati solo 6 punti: LE ABBIAMO GIÁ VISTE TUTTE!!!Nastro vincente di, AH NO! Il serbo prende una palla al limite del doppio rimbalzo e la mette sulla riga stretta. RECUPERO DIINTORNO AL PALETTO,arriva e la volèe da ‘capostazione’ del tedesco è in rete.