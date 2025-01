Justcalcio.com - “L’atmosfera è molto più positiva: quando arriva un nuovo allenatore dà a tutti una nuova prospettiva di vita, i giocatori che non hanno giocato così tanto hanno una nuova possibilità di stupire” – Aggiornamento dietro le quinte dell’Everton dopo David Moyes ha un impatto immediato

Leggi su Justcalcio.com

Sito inglese:Asmir Begovic ha lavorato per la sua parte di allenatori nel corso degli anni, da Tony Pulis e Eddie Howe a Jose Mourinho e Antonio Conte.Quindi il portiere conosce la routinesi tratta di cambiaree ha parlatomente dell’cheha avuto nei primi giorni del suo secondo periodo all’Everton.è tornato a Goodison Park all’inizio di questo mese come sostituto di Sean Dyche e ha portato l’Everton a una convincente vittoria per 3-2 sul Tottenham Hotspur lo scorso fine settimana.Asmir Begovic elogia la “leggenda”per aver cambiato i sentimenti intorno all’EvertonAsmir Begovic ha trascorso gran parte della sua carriera giocando a calcio della Premier League (Credito immagine: Alamy)L’Everton era in vantaggio per 3-0 nell’intervallo in quell’incontro contro il Merseysideaver lottato per segnare sotto la guida di Dyche praticamente per tutta la stagione.